Il Varese prepara la sfida alla Lavagnese. Aperta la vendita dei biglietti

La prima – e finora unica – gara di questo 2022 complicato, è stata positiva per il Varese. I biancorossi, grazie al successo 2-0 sulla Caronnese (leggi qui come è andata) sono saliti al secondo posto in classifica e puntano il Novara capolista, che sarà di scena al “Franco Ossola” domenica 6 febbraio.

Prima della classica, salvo ulteriori spiacevoli sorprese, i ragazzi di mister Ezio Rossi avranno due impegni da non sottovalutare. Il primo sarà sabato 29 gennaio in casa contro la Lavagnese per la prima del girone di ritorno. Anticipo chiesto e ottenuto per preparare al meglio la trasferta di Fossano di mercoledì 2 febbraio.

IN PREPARAZIONE

La squadra si sta allenando con intensità al Centro Sportivo delle Bustecche. Nel pomeriggio di mercoledì i biancorossi hanno svolto una partitella in famiglia. Squadra quasi al completo, con in campo a pieno ritmo anche Kennet Mamah e Roberto Cappai. Lavoro a parte per Francesco Gazo mentre mancava all’appello Leonardo Baggio, che nelle scorse settimane si è fermato per un guaio muscolare.

GIRONE A IN CAMPO

Mentre Disabato e compagni si affrontavano alle Bustecche, il Gurone A è sceso in campo per dei recuperi che hanno riservato qualche risultato importante. La Sanremese ha agganciato a quota 33 il Varese al secondo posto – anche se con una partita in più – passano con un netto 4-1 in casa del Bra. Il Chieri invece ha mancato il sorpasso non andando oltre l’1-1 casalingo contro il Fossano. Un altro pareggio è stato quello tra Gozzano e Derthona: 3-3 il finale allo stadio “D’Albertas”.

CLASSIFICA: Novara 41; Varese, Sanremese 33; Chieri 32; Borgosesia 30; Derthona, Pdhae, Vado 28; Casale 27; Gozzano 26; Bra 24; Sestri Levante 23; Asti 20; Ligorna, Rg Ticino 18; Lavagnese 16; Caronnese, Imperia, Fossano 15; Saluzzo 11.

FEMMINILE A LUGANO

Intanto la squadra Femminile giovedì 27 gennaio affronterà un’amichevole interessante in casa del Lugano. Appuntamento per le ragazze di mister Bottarelli alle ore 19.00 al “Cornaredo”.

BIGLIETTI

La società ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara contro la Lavagnese.

I biglietti del match sono acquistabili fino alle 23:59 di venerdì 28 gennaio sulla piattaforma Diyticket.it, mentre sabato – giorno della partita – sarà possibile acquistarli al botteghino dello Stadio in via Vellone dalle ore 13:00.

I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro. Settore ospiti chiuso.

Sabato l’accesso per la tribuna sarà da via Vellone, con i cancelli che apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40: l’accesso all’impianto, come previsto dalle disposizioni di legge, dai 12 anni compiuti sarà consentito esclusivamente a chi è in possesso del cosiddetto Green Pass rafforzato ottenibile con il completamento del ciclo vaccinale o la guarigione da Covid da meno di sei mesi. All’interno dello Stadio si dovranno indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.