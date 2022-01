A Varese si parla di Curzio Malaparte e della storia d’Italia

Nel pomeriggio di giovedì 13 gennaio il Prof. Enzo Laforgia, storico e nuovo Assessore alla Cultura del Comune di Varese, ha tenuto, presso la locale Biblioteca Civica, una Conferenza, organizzata dall’Associazione Mazziniana varesina, su “Curzio Malaparte e la Storia d’Italia”.

Il suo intervento, molto approfondito e, come sempre, documentatissimo ha spaziato dalle vicende legate agli aspetti letterari e giornalistici di una delle “penne” più apprezzate del secolo scorso, ai trascorsi di un impegno politico di grande contraddittorietà che ha visto Malaparte ondeggiare con estrema noncuranza dal fascismo all’antifascismo senza per altro mai farsi coinvolgere se non per la misura necessaria a permettergli di mantenersi in una posizione di preminenza personale rispetto alle vicende che stava vivendo.

Come diceva Leo Longanesi “Malaparte ha un ego tanto smisurato che se gli capita di andare a un matrimonio vuole essere la sposa e se gli capita di andare a un funerale vuole essere il morto”.

Una personalità complessa e poco incline ad assoggettarsi alle regole del bon ton, ma sicuramente di grande fascino sia nei rapporti interpersonali, sia nel seguire un percorso esistenziale in cui l’intreccio tra impegno politico, sentimenti, necessità di scrivere su tutto ciò che lo attorniava, duttilità nell’adeguarsi alle varie situazioni e grande abbandono nel cedere ad impulsi momentanei e subito rinnegati sovente determinava momenti di difficile sopportazione. Una vita senza un attimo di respiro. Una vita in cui le grandi soddisfazioni in campo professionale, i molteplici legami sentimentali e le amicizie di alto livello non sempre gli diedero una felicità duratura.

Spesso, come fanno intravedere i suoi romanzi più famosi “La pelle” e “Kaputt”, quel che emerge è una visione della vita triste e spesso tragica. Con queste considerazioni il Prof. Laforgia, molto applaudito, ha chiuso il suo intervento che ha sicuramente lasciato una traccia in tutti i presenti.