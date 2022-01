A Venegono Inferiore il Campionato Regionale Lombardo individuale di Ciclocross

Il Team DueBi dal 2019 è entrato a far parte del ciclismo amatoriale. È stato un ritorno al passato per patron Flavio Bugin, già protagonista nel ciclocross e nelle gare su strada nella categorie giovanili. Il ciclismo è parte integrante della vita dell’imprenditore varesino: «Abbiamo iniziato con una formazione amatoriale che ci ha dato grandi soddisfazioni vincendo dieci titoli nazionali – afferma Bugin – ci cimentiamo anche nell’attività organizzativa e non è da escludere nel prossimo futuro una nostra presenza nel ciclismo giovanile».

Domenica 9 gennaio il Team DueBi proporrà a Venegono Inferiore la prova unica di Campionato Regionale Lombardo individuale di Ciclocross per gli amatori dell’ACSI con in palio il Trofeo “Lele”. Dopo il ritrovo dalle ore 12 presso il ristorante “Da Vinci” a Venegono, seguiranno le partenze: alle ore 13.30, per i meno giovani, e alle ore 14.30. Nel frattempo i “DueBi” festeggiano i loro recenti allori: «Vincenzo Vezzoli, uno degli uomini simbolo del settore amatoriale, si è imposto nel campionato nazionale ciclocross 2021 ACSI, nel campionato nazionale MTB 2021 e nel campionato Italiano open ci ciclocross, lo scorso 12 dicembre, titolo open nel ciclocross anche per Angelo Borini tra i Gentlemen 2 – continua Bugin – mentre Paolo Minuz ha conquistato il campionato nazionale combinata in salita ACSI 2021 ed il campionato nazionale in salita ACSI 2021, nella fascia Gentlemen 2, e Davide Bellato il campionato regionale e nazionale open strada ACSI 2021, sempre nei Gentlemen 2».

Un buon bottino per ricominciare con una formazione 2022 composta da 24 atleti: Alessandro Bressan, Angelo Borini, Antonio Pisani, Carlo Tiepolo, Christina Botta, Davide Bellato, Flavio Bugin, Fabio Tognalli, Fabrizio Gavioli, Franco Rivoltini, Fulvio Rebecchi, Giacomo Biganzoli, Gianluca Vezzoli, Ivan Percelsi, Ivan Squizzato, Massimo Dalla Longa, Massimo Corradini, Nembri francesco, Nicastri luca, Paolo Minuz, Roberto Governali, Vittorino Bugin, Gregorio Sottocorna e Vincenzo Vezzoli.