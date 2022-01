Tra venerdì 21 e sabato 22 chiude lo svincolo di Legnano sulla A8

La società che gestisce la Autostrada dei Laghi (la A8 Milano-Varese) chiuderà per una notte lo svincolo di Legnano in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.

La chiusura avverrà tra le ore 21 di venerdì 21 gennaio e le 5 del mattino di sabato 22 e servirà per il posizionamento della segnaletica verticale. Il consiglio delle Autostrade è quindi quello di utilizzare il vicino svincolo di Castellanza nelle ore interessate dai lavori.