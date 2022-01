Il vento fa danni a Laveno Mombello, Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro per piante cadute

Il forte vento che ha tenuto in stato di allerta per l’intera notte tra mercoledì e giovedì, la Protezione Civile di Laveno Mombello, che ha monitorato il territorio. Alcuni rami e due alberi, sono caduti in alcune zone del paese lacustre. Il primo albero, un grosso castagno, è caduto sulla strada che porta alla casa di riposo Menotti Bassani di Laveno spezzando il cavo telefonico e danneggiato la linea elettrica.

Sul posto è arrivato anche il sindaco Luca Santagostino, la protezione civile lavenese è intervenuta e con l’uso del “ragno” di una ditta locale, rimuovendo l’albero e ripristinando la viabilità verso la struttura residenziale.

Il secondo intervento nella tarda mattinata al cimitero di Laveno dove un grosso albero si è spezzato all’altezza dell’ossario rovinando sul tetto dello e stesso provocando la rottura di tegole e pluviali. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco d’Ispra, per rimettere in sicurezza l’area interessata dalla caduta della pianta. (foto dalla pagina Facebook Laveno Mombello e dintorni)