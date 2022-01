Il vero volto del cardinale Branda torna a splendere nel giorno della sua morte

Sono davvero tante le iniziative che il Museo della Collegiata ha in serbo per questo 2022, anno in cui hanno preso il via le celebrazioni per i 600 anni della chiesa che domina dall’alto il borgo di Castiglione Olona.

Galleria fotografica Branda Castiglioni, nuovo restauro 4 di 7

Una tra le più significative ed emozionanti sarà la presentazione dell’intervento di restauro del calco della lastra tombale del cardinale Branda Castiglioni, in programma giovedì 3 febbraio, nel giorno esatto della sua morte, avvenuta il 3 febbraio 1443.

In occasione dell’anniversario Lucia Laita, restauratrice che ha condotto l’intervento, e Laura Marazzi, conservatrice del Museo della Collegiata, spiegheranno i dettagli dell’intervento, iniziato nel mese di luglio dell’anno scorso.

Tutti gli articoli sui 600 anni della Collegiata

Il calco venne realizzato nel 1935 per dare la possibilità di osservare da vicino la lastra tombale che, per la sua posizione elevata, non risulta visibile a chi visita la chiesa. L’idea nacque nel giugno 1935, quando per la prima volta venne sollevato il coperchio del monumento funebre del cardinale durante una ricognizione in presenza di numerose autorità. In quell’occasione si accertò anche la presenza delle spoglie mortali di Branda Castiglioni e si ritrovò il suo prezioso curriculum vitae, scritto su pergamena.

Il calco, realizzato con uno speciale cemento, permette di ammirare la lastra tombale in tutta la sua ricchezza di dettagli, e di apprezzare uno dei pochi ritratti sicuri del cardinale Branda Castiglioni.

La presentazione dell’intervento di restauro si terrà nella nuova scolastica del Museo della Collegiata alle 16 di giovedì 3 febbraio. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a eventi.collegiata@gmail.com.