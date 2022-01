Via alla Serie B di basket in carrozzina: obiettivo promozione per l’Amca Varese

Comincia – sabato 8 gennaio, 16.30 – da Verona il nuovo campionato per la Handicap Sport Varese, la longeva squadra di basket in carrozzina cittadina che è impegnata nel torneo di Serie B. La Amca Elevatori (sponsor confermato) sarà di scena sul campo della Alitrans per la prima partita di un girone a cinque squadre che comprende anche Gioco Parma, Basket Seregno e Icaro Sport Brescia.

La Serie B di quest’anno è un torneo con ben 26 team suddivisi in cinque gironi: le prime due di ogni gruppo e le due migliori terze accedono alla seconda fase; successivamente ci saranno due concentramenti con tre formazioni ciascuna che metteranno in palio i due posti per la Serie A 2022-23.

Il ritorno nella massima categoria è l’obiettivo dei biancorossi allenati da coach Fabio Bottini (foto in alto): nel 2020 furono fermati dalla sospensione del torneo causa covid mentre stavano dominando il girone, l’anno scorso arrivarono al raggruppamento finale vinto però dalla Menarini Firenze. Ora l’Amca Elevatori ci riprova, aggiungendo alla rosa dell’anno scorso il bergamasco Andrea Pedretti, giocatore normodotato (e quindi impossibilitato per regolamento a giocare in A) che rappresenta un vero e proprio colpo di mercato a questi livelli. Sotto canestro invece per Varese ci sarà un altro nuovo arrivo, Suliman Biaye.

Confermato il resto del gruppo: Bottini avrà a disposizione infatti Saliou Diene, Mauro Fiorentini, Riccardo Marinello, Lorenzo Molteni, Francesco Roncari, Mattia Sala e Gabriele Silva con il presidente Carlo Marinello pronto a vestire canotta e calzoncini in caso di necessità per completare gli uomini a referto.

La Alitrans Verona non rappresenta, sulla carta, un’avversaria temibile per l’Amca: l’anno scorso Varese travolse per due volte i veneti e gli equilibri non dovrebbero essere mutati. I biancorossi hanno offerto anche buone prove in pre-campionato e la fiducia in casa HSV è alta.