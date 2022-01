Vicini ai cittadini, anche in pandemia: i dati 2021 della Polizia Locale di Gallarate

7474 richieste di intervento e telefoniche ricevute dalla centrale di via Ferraris. Se messe a confronto con le 4131 del 2019, pre pandemia, i dati 2021 raccontano una funzione “nuova” della Locale, che si ri-scopre come primo presidio cui si rivolgono i cittadini quando hanno bisogno di certezze.

Il dato è stato presentato, insieme a molti altri, nella tradizionale giornata della Polizia Locale, 20 gennaio, ricorrenza di San Sebastiano. Quest’anno “nobilitata” anche dal cambio della guardia al comando, con la presentazione del nuovo comandante Aurelio Giannini, arrivato in via Ferraris lunedì 17 gennaio.

«Nel 2021 c’è stata una notevole diminuzione delle sanzioni: come amministrazione abbiamo deciso di concentrarci più su presidio del territorio che non sull’attività sanzioni», ha detto l’assessore alla Sicurezza, Francesca Caruso, nella consueta conferenza stampa. Affiancata dal comandante e dirigente Giannini e dall’ex comandante Antonio Lotito, «a cui va ancora un grande grazie per cinque anni e mezzo al mio fianco» (Lotito è andato in pensione a maggio, ma ha proseguito l’incarico su base volontaria fino alle elezioni).

Aurelio Giannini nuovo comandante

«Arrivo a Gallarate con molta emozione e un grande senso di responsabilità» ha detto il neocomandante (e dirigente) presentandosi. «È il mio primo incarico da dirigente, che nella Polizia Locale è un po’ l’apice della carriera. Si è creata l’opportunità di questo apice di carriera che nel nostro settore si raggiunge con un comando associato alla qualifica dirigenziale. Gallarate, con un tessuto importante, è una occasione ghiotta che ho colto con grande entusiasmo».

Al comando di via Ferraris sono 39 gli operatori (Giannini compreso). Altri due agenti arriveranno il 1ç febbraio, «c’è intenzione per bandire un concorso con graduatoria lunga per sopperire poi ad altri operatori che andranno in pensione».

«In comando risorse importante che saprò valorizzare ho trovato un atteggiamento molto propositivo e con la voglia di lavorare in maniera sempre più alta».

Dalla sua più recente esperienza, a Como, e da quella da ufficiale dei carabinieri, Giannini è convinto di poter portare a Gallarate un nuovo approccio sulla polizia giudiziaria: «insieme con l’amministrazione comunale uno dei miei obiettivi sarà lavorare nell’ambito investigativo».

A cominciare forse già dal problema di giovanissimi “intemperanti” che infastidiscono coetanei e neegozianti del centro. «Il disagio giovanile è un problema reale, ma siamo sul pezzo, come ha dimostrato anche il ruolo avuto dalla Polizia Locale nel contenere la maxirissa di un anno fa», sottolinea l’assessore Caruso. «Abbiamo già avuto un confronto con i vertici carabinieri e la polizia di Stato. Anche se il primo problema è l’educazione famigliare».

Polizia Locale Gallarate: i dati 2021

Qualche dato sulla operatività: le sanzioni nel 2021 sono calate a 16.264, assai meno delle 18mila del 2020 e soprattutto delle 27631 dell’ultimo pre-pandemia.

Aumentano invece i pattugliamenti: in stazione si passa da 291 (del 2020) a 506 ore, nel centro storico e Ztl da 369 a 519, mentre nei quartieri si è leggermente ridotta, da 247 a 244.

Calano le ispezioni annonarie rispetto al pre-Covid (da 545 a 445) mentre un segnale parzialmente positivo è l’aumento delle pratiche allo Sportello Attività Produttive, da 339 a 395 (dopo la flessione del 2020, quando si era scesi a 323).

Dei 7474 interventi e richieste telefoniche abbiamo detto in apertura: un dato ancora collegato – dice l’ex comandante Lotito – alle richieste di chiarimenti delle normative in pandemia.

Nell’ambito della persistente emergenza Covid sono stati effettuati interventi di ordine pubblico per 2170 ore a cui si aggiungono 421 ore finanziate da Regione.

Sul fronte di Protezione Civile i servizi hanno impiegato il nucleo per 1080 ore complessive (in linea con il 2020).

Gli incidenti stradali a Gallarate

Infine il “classico” dato della incidentalità, un tempo il più in vista della attività della PL: nel 2021 sono stati 455 gli incidenti rilevati, con 233 feriti e un morto (a parte i mortali i dati sono in crescita rispetto al 2020, anno “anomalo” per i due mesi e mezzo di lockdown, e in diminuzione rispetto al 2019, quando furono 479).