A Villa Frua la premiazione del concorso letterario “Laveno si tinge di colori”

È in programma per domenica 9 gennaio, a Laveno Mombello, la premiazione del concorso letterario nazionale “Laveno si tinge di colori”. L’incontro è in programma per le 17 alla biblioteca di Villa Frua e vedrà diversi ospiti d’eccezione. Conduce la premiazione Maurizio Gilardi.

Ingresso consentito solo con Green Pass e mascherina Ffp2. Nel corso della cerimonia sono previsti interventi ed intrattenimenti artico e letterari. Informazioni al 0332.625555.