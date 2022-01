Visionare, un incontro per salutare l’arrivo della nuova rivista dell’ordine degli Architetti di Varese

Sarà un incontro diverso da quelli che normalmente propone quello organizzato per mercoledì 26 gennaio dall’Ordine degli Architetti di Varese, nella consueta cornice di villa Panza.

L’incontro, previsto per le 19 in presenza e via webinar, presenterà la nuova rivista dell’ordine degli architetti di Varese, il cui numero zero è stato da poco inviato agli associati.

Si intitola perciò “Visionare”, come la testa della rivista, l’incontro di gennaio, che vede invitati al tavolo i 28 autori del numero zero, i quali avranno 3 minuti a testa per raccontare il loro saggio che per ognuno di loro prende l’avvio da un verbo all’infinito.

Nel primo numero stampato hanno preso parte non solo architetti ma anche filosofi, scrittori, poeti e altro E moltissimi di loro saranno presenti, dal vivo o a distanza, per partecipare all’evento, che rientra tra le celebrazioni del sessantesimo anniversario dalla fondazione dell’Ordine.

Con loro ci saranno anche Iacopo Pavesi, architetto iscritto all’Ordine che ha inventato il logo e ha regalato l’aspetto grafico della rivista, e Fulvio Irace – architetto, professore al politecnico di Milano e storico dell’architettura – che sarà il curatore della rassegna Visionare, nome che caratterizzerà gli incontri 2022 dell’ordine degli architetti di Varese.

L’ELENCO DELLE PERSONALITÀ COINVOLTE NEL PRIMO NUMERO DI VISIONARE

Elena Brusa Pasquè – Iacopo Pavesi – Arturo Dell’Acqua Bellavitis – Mario Botta – Davide Galimberti – Osvaldo Pedrocchi – Alberto Bortoluzzi – Marco Fumei Da Cortà – Laura Piantanida – Francesco Pierantozzi – Cristina Morozzi – Giancarlo Micheli – Fabio Lunghi – Ettore Mocchetti – Franco Raggi – Laura Gianetti – Salvatore Settis – Andrea Margaritelli – Franco Purini – Paolo Mezzanotte – Silvio Raffo – Nicola Zanardi – Chiara Zocchi – Marcello Morandini – Giovanna Dossena – Marco Introini – Michele Pierpaoli – Caterina Carletti.

COME FARE PER PARTECIPARE

Thinking Varese – Visionare, incontro con la partecipazione di Fulvio Irace che si terrà il 26 Gennaio 2022 alle 19 presso FAI – Villa e Collezione Panza, in piazza Litta 1 a Varese e e in contemporanea via streaming.

Massimo 120 posti e con obbligo di Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 con iscrizione obbligatoria:

Per iscriversi al WEBINAR cliccare qui

Per iscriversi IN PRESENZA cliccare qui.