Volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato in commissariato a Busto Arsizio

Con l’inizio del nuovo anno gli utenti del Commissariato di polizia di Busto Arsizio hanno potuto notare la presenza di una nuova figura pronta a dare un aiuto nell’accesso agli uffici della Polizia.

Ex poliziotti oramai in pensione, lasciata la divisa blu, ne hanno indossata una nuova, blu e cremisi con il logo ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato), mettendo a disposizione il loro tempo libero per dare una mano ai poliziotti in servizio e agli utenti, regolandone l’accesso agli uffici e dando le prime indispensabili informazioni.

Fin dall’ingresso viene garantita la sicurezza nel distanziamento, in questo momento di pandemia, facendo accedere ai locali interni un numero limitato di utenti e facendo rispettare gli orari degli appuntamenti fissati per il disbrigo delle pratiche amministrative.

Contemporaneamente sono fornite le prime informazioni, o comunque vengono indirizzati agli sportelli quegli utenti che necessitano di assistenza dagli operatori di polizia per fatti e pratiche per le quali non è previsto un appuntamento preventivo.

Professionalità ed esperienza maturati in anni di attività nella pubblica amministrazione, che sono così ancora messi a frutto quando l’età anagrafica impone uno stop al servizio attivo e che consentono di continuare a contribuire al servizio offerto a cittadini italiani e stranieri dalla Polizia di Stato.