I volontari di Strade Pulite continuano il lavoro di pulizia: in azione la squadra di Varese

Ottimo lavoro per la squadra di Varese che, nel pomeriggio di sabato 29 gennaio, si è occupata di via Ca’ Bassa a Varese e via Varese a Cantello.



I nove generosi volontari hanno riempito ben 17 sacchi di rifiuti con le solite bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, lattine, bibite, bottiglie di vetro, recuperata anche una batteria d’auto e del cartone spesso. La parte di via Varese dovrà essere completata.

«Grazie e complimenti a Luisa, Roberto, Mattia col giovane Daniel, Maria Rosa, Trudie e i nuovi Silvia, Paolo e Milena a cui rivolgiamo un caloroso benvenuto. Mattia e Trudie ottimi coordinatori» conclude il fondatore di Strade Pulite, Damiano Marangoni.

Se sei della zona e vuoi entrare nel gruppo o vuoi creare un gruppo nella tua zona iscriviti qui: https://forms.gle/5M7XBCfwEmZqTS5AA