Venti nuotatori intossicati nella piscina del Forum di Assago

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata una fuoriuscita di vapori dalla piscina all’interno del Mediolanum Forum di Assago la causa di un corposo intervento dei soccorritori oggi nel noto centro sportivo. 40 persone sono state evacuate dalla struttura, di cui 20 con sintomi da intossicazione (tosse, bruciore agli occhi e alla gola).

L’intossicazione è stata causata da una sostanza utilizzata per la manutenzione della piscina.

In totale sono stati valutati 26 persone sul posto e 5 sono stati ospedalizzati con sintomi da intossicazione: 2 sono stati trasportati in Codice Giallo all’ospedale di Rozzano, 1 in Codice Giallo all’ospedale del Policlinico,

1 in Codice Verde al San Paolo e 1 in Codice Verde all’ospedale di Melegnano.

Sul posto sono intervenute 2 automediche, 8 ambulanze e 1 mezzo di coordinamento AREU, Vigili del fuoco e Carabinieri.