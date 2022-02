22enne investita in viale Pirandello a Busto Arsizio

Una ragazza di 22 anni è stata investita in viale Pirandello a Busto Arsizio, appena prima delle 8 di sera di domenica.

È avvenuto nel tratto iniziale del viale, quasi a ridosso della rotonda al cinfine tra i quartieri di Sant’Edoardo e Sacconago.

L’impatto è stato violento e sul posto si sono precipitate automedica e ambulanza della Croce Rossa di Busto: la ragazza ha riportato ferite ma per fortuna non è in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia per i rilievi e assistenza ai soccorritori.