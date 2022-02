34enne in ospedale a Legnano colpito da una bottiglia in testa: arrestato l’aggressore

Aggressione nei giorni scorsi, a Legnano, in zona ex Cantoni. È finito così in pronto soccorso, in codice verde, un 34enne, colpito da una bottiglia in testa. La violenza ha avuto testimone una nostra lettrice, che racconta: «Verso le 21.30 di giovedì 3 febbraio, nell’area verde della zona Cantoni, tre ragazzi hanno assalito un gruppo di 6/7 persone originarie del Bangladesh. In modo particolare si sono rivolti ad uno di questi, al quale hanno sottratto il cellulare nuovo, soldi e la bicicletta. Quest’ultimo è stato anche colpito con una bottiglia di vetro».

«E’ stato un episodio gravissimo – prosegue la signora – ad un’ora della sera dove un cittadino, italiano o non, dovrebbe sentirsi sicuro di transitare liberamente in una zona centrale della città. Non bisognerebbe arrivare ad episodi gravi per poter fare qualche cosa».

Uno degli aggressori è stato poi arrestato dalla Polizia di Stato di Legnano, intervenuta sul posto con due volanti. Si tratta di un 20enne di origine tunisina irregolare sul territorio. Gli altri due sono riusciti a scappare, ma i poliziotti stanno cercando di rintracciarli.

«È sintomatico il fatto che questi personaggi non hanno paura e non si preoccupano di nascondersi, anche perché loro non si sentono in pericolo – racconta la lettrice -. Questa è la percezione che abbiamo noi cittadini! La mia segnalazione spero serva a sollecitare un sistema che tuteli questa e anche altre aree della città».

La persona aggredita è stata soccorsa in via dei Tessitori dalla Croce Rossa di Busto Arsizio e trasportata in codice verde all’ospedale di Legnano.