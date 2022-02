Sono 67 i ricoverati per covid negli ospedali dell’Asst Valle Olona. Nessuno in terapia intensiva

Ottimisti ma con moderazione. Prosegue negli ospedali dell’ASST Valle Olona il calo dei pazienti covid. Attualmente ce ne sono 67 ( erano 119 due settimane fa) di cui 22 a Busto Arsizio, 33 a Gallarate ma nessuno in terapia intensiva (erano 3 il 9 febbraio) e 12 a Saronno. Sono 5, invece, i degenti assistiti con il casco Cpap: 2 al Circolo di Busto e 2 al Sant’Antonio di Gallarate.

L’età media dei pazienti torna ad abbassarsi: attualmente è di 74 anni.

Questa mattina, nei pronto soccorso aziendali nessun non si registravano casi.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Claudio Arici: «Anche in questa settimana prosegue la progressiva riduzione dei degenti per patologia Covid. È un dato certamente positivo, ma siamo ancora lontani dai numeri riscontrati la scorsa estate, quando si era arrivati ad avere circa una decina di pazienti ricoverati. L’ottimismo è giustificato, ma con una giusta moderazione e con la speranza che questa moderazione si accompagni ai comportamenti responsabili da parte di tutti noi. Va meglio, ma non ne siamo ancora fuori».