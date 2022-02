Accesso libero per le famiglie ai centri vaccinali dell’ospedale di Varese e di Rancio Valcuvia

Weekend di febbraio ad accesso libero nei centri vaccinali dell’ospedale di Circolo ( aule formazione) e di Rancio Valcuvia per le famiglie che potranno accedere, senza appuntamento, per ricevere la vaccinazione anti covid in occasione della vaccinazione dei bambini dai 5-11 anni.

Insieme ai più piccoli, infatti, potranno ricevere la vaccinazione anche i genitori e i fratelli in condizione di essere vaccinati.

E’ necessario portare con sé la tessera sanitaria e, per i bambini dai 5-11 anni, sarà necessario presentarsi con la tessera sanitaria del bambino e un documento di identità del genitore che lo accompagna.