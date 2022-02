Accoltellamento a Rescaldina: sospesa per 10 giorni la licenza al ristobar

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza per dieci giorni al ristobar Mokha di Rescaldina in via Fratelli d’Italia. Una decisione presa nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di criminalità.

A notificare la sospensione sono stati i militari della Stazione di Rescaldina. Il provvedimento è stato emesso a causa dei fatti accaduti lo scorso 13 febbraio. Alle 3.30 circa, i carabinieri delle Stazioni di Legnano e Nerviano, sono intervenuti in quanto due avventori, supportati dalle rispettive comitive di amici, hanno avuto una violenta lite nei pressi del locale a seguito della quale uno dei due è stato accoltellato e successivamente trasportato in codice rosso in ospedale.