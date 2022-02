Accordo tra Reti spa e Samsung per semplificare il ciclo delle riarazione dei device

Reti, tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, ha recentemente stretto un accordo con Samsung Electronics Italia S.p.A., tra i maggiori produttori al mondo nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, per rafforzare la soluzione software a supporto del servizio “Future Service”.

Tramite “Future Service”, Samsung, offre il servizio di riparazione dei propri prodotti smartphone, tablet, smartwatch, POWERbotTM, anche fuori garanzia. La filiera della riparazione coinvolge numerosi attori, dai diversi reparti aziendali al grosso centro di riparazione, dal rivenditore autorizzato al corriere, per servire il territorio in maniera tempestiva, capillare ed efficace.

Le attività sviluppate da Reti per l’ammodernamento tecnologico e funzionale dell’infrastruttura applicativa hanno lo scopo di innovare una soluzione core per il business di Samsung: ottimizzare e semplificare la gestione del ciclo di vita delle riparazioni si traduce, infatti, in una interazione con il cliente finale più reattiva e veloce, e di conseguenza in una maggiore soddisfazione dello stesso. Inoltre, la nuova interfaccia garantisce agli utenti interni all’azienda una user-experience più semplice e intuitiva, nonché un migliore accesso alla piattaforma, che consente un risparmio di tempo ed una maggiore produttività.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione che ci vede supportare un brand noto come Samsung. Si tratta di una grande sfida, ma anche di un’opportunità importante per mettere in evidenza le nostre elevate competenze al servizio di una multinazionale globale che copre tutto il territorio nazionale” commenta Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti SpA. “Le nostre soluzioni su misura, infatti, contribuiranno all’evoluzione del sistema di riparazione, rendendo di maggiore qualità l’interazione con il cliente finale, ma anche più efficace la gestione dell’intero processo e l’organizzazione dei flussi interni di lavoro”.