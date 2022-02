Ad Azzate torna il Carnevale, una sfilata in maschera per le vie del paese

Sarà una festa come non se ne vedevano da tempo. Il Carnevale ad Azzate avrà il volto di tutti i bambini che vorranno partecipare, anche quelli dei comuni limitrofi, ma anche quello di tutti coloro che lavorano per rendere vivo il paese.

Torna la sfilata di Carnevale, senza carri, ma solo con tante mascherine questa volta colorate e simpatiche, indossate sopra quelle a cui siamo ormai abituati. Ad organizzarla l’associazione IN Valbossa insieme alle tre associazioni genitori, gli alpini, la Pro Loco di Azzate, i commercianti, la parrocchia e il Comune.

IL PROGRAMMA

Il programma prevede il ritrovo alle 14 di sabato 5 marzo all’oratorio. Lì ci sarà una sorta di iscrizione per le mascherine che vorranno partecipare al concorso. Saranno fotografate e a ciascuna verrà assegnato un numero. Le ragazze della Nuova Ginfit di Azzate si esibiranno con uno spettacolo di ginnastica acrobatica e gli alpini offriranno la cioccolata.

Alle 15 il corteo si muoverà verso Via Veneto, attraverserà via Piave e passerà sotti portici del centro paese. Ai bambini più piccoli verrà donato un palloncino, quindi si attraverserà di nuovo per sostare nel parcheggio davanti alla Banca Intesa. Qui ci sarà il “punto commercianti”: le mascherine saranno intrattenute dalla musica e verranno distribuite dolci e chiacchiere.

Il corteo ripartirà e andrà verso via Acquadro e da lì arriverà alle scuole medie, traguardo finale della sfilata. Nei giardini della scuola bambini e genitori troveranno zucchero filato, pop corn ma anche salamelle e vino. Si ballerà con la musica di Marco deejay quindi avrà luogo la premiazione della migliore mascherina. La festa si concluderà attorno alle 19. Il ricavato della festa, tolte le spese, sarà suddiviso tra le associazioni dei genitori.

«Volevamo fosse un momento di rinascimento e di gioia – spiega Antonio Triveri di In Valbossa – Cercheremo di donare ai nostri bambini un momento di spensieratezza. Sono loro quelli che hanno sofferto di più in questo lungo periodo di emergenza. Poi, per la prima volta, tutte le associazioni genitori, l’amministrazione, i commercianti e molti altri istituzioni attive sul territorio lavoreranno insieme per un piccolo progetto che porterà un po’ di colore in paese. Noi ci auguriamo che sia l’inizio di una collaborazione proficua e continua».

Il ruolo capofila è della Pro Loco, mentre agli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dagli alpini, spetta il compito di seguire il corteo e controllare che tutto avvenga in assoluta sicurezza.

Per chi volesse realizzare il proprio abito di carnevale, l’oratorio ha messo a disposizione tessuti e “manodopera”: il pomeriggio di domenica 27 febbraio ci si troverà nel salone dell’oratorio per cucire e preparare la maschera che sfilerà il 5 marzo.