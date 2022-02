Di addii e lontananze: viaggio emozionale con il Trio Ovidius in diretta YouTube dall’Università dell’Insubria

Venerdì 11 febbraio quinto appuntamento della XXI Stagione concertistica dell’Università dell’Insubria, con i musicisti in presenza nell’Aula Magna di via Ravasi a Varese e il pubblico collegato a distanza, in diretta YouTube a partire dalle ore 18.

Protagonista è il Trio Ovidius, nato a Sulmona nel 2017, città di Ovidio, in occasione del bimillenario della morte del poeta: è composto dalla soprano Jolanta Stanelyte, dal sassofonista Gaetano Di Bacco e dal pianista Guido Galterio. Originale per la sua formazione, l’ensemble ha intitolato il concerto «…di addii e lontananze…» e, attraverso la metafora del viaggio, offre un percorso di emozioni e suggestioni tra romanze da camera, melodie e canzoni tra ’800 e ‘900, ispirate tutte ai temi dell’amore e della passionalità.

«Adottiamo ancora la formula dello streaming YouTube in via prudenziale – commenta il direttore artistico Corrado Greco –, per la maggiore sicurezza del nostro pubblico che non manca di seguirci anche a distanza. I video dei concerti, realizzati e messi in rete con perizia dai nostri tecnici, si aggiungono a un archivio che si arricchisce e permane nel tempo e che testimonia la volontà dell’Insubria di promuovere la cultura musicale e la bellezza, in tutte le sue forme».

Link per seguire la diretta YouTube

I brani in programma: «Vocalise» di Sergej Vasil’evič Rachmaninov; «Quando la mia vecchia madre» op. 55 n. 4 di Antonín Dvořák; «Fantasia» op. 50 di Jean Baptiste Singélée; «En Aranjuez, con tu amor» di Joaquín Rodrigo; «La sposa de lo marinare» di Saverio Mercadante; «Una voce poco fa» da «Il barbiere di Siviglia» di Gioachino Rossini; «Mal d’amore» di Arturo Buzzi-Peccia; «Intermezzo Atto III» da «Manon Lescaut» di Giacomo Puccini; «Nel sangue brucia il desiderio» di Michail Ivanovič Glinka; «Chanson d’automne» di Pëtr Il’ič Čajkovskij; «Pioggia di primavera» op. 14 n. 11 di Sergej Vasil’evič Rachmaninov; «El Vito» di Joaquín Nin.

Altri quattro concerti sono in calendario: Roberto Cappello il 18 marzo, Quartetto Libertango con un «Omaggio ad Astor Piazzolla» l’8 aprile, il trio Luisa Sello, Claude Hauri e Corrado Greco il 13 maggio; pianoforte a quattro mani con Sandra Landini e Francesca Amato il 10 giugno; www.uninsubria.it/stagione.