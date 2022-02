Addio al “gabbiotto” di piazza Monte Grappa: andrà alla Protezione Civile provinciale

Adesso possiamo davvero dire addio al “gabbiotto” di piazza Monte Grappa, la struttura in vetro e alluminio che più o meno dall’epoca dell’Expo “ingombra” la piazza centrale della città di Varese.

Verrà infatti smontato già nella mattina di sabato 26 a cura della protezione civile provinciale, che lo porterà alle Fontanelle di Malnate: «Per noi è struttura che può diventare polifunzionale – spiega Alberto Barcaro, vicepresidente della Provincia di Varese e delegato alla protezione civile – Messa alle Fontanelle, servirà come modulo specialistico del volontariato o area per le riunioni dei volontari».

Dopo un primo, fallito, tentativo di vendita, il comune aveva deciso circa un mese fa di regalarlo a chi ne avesse fatto richiesta e si fosse preoccupato di smontarlo e portarlo via senza ulteriori costi per il comune: «Quando abbiamo visto il bando che prevedeva la cessione gratuita ci siamo attivati per ritirarlo noi – continua Barcaro – Quando si tratta di cessione gratuita le amministrazioni pubbliche hanno una corsia preferenziale, “resta in casa” tra le istituzioni e si offre una struttura in più ai volontari».

Con la giornata di sabato la piazza tornerà al suo profilo completo, con la pavimentazione di Morandini che fu spezzata dalle esigenze turistiche dell’Expo.