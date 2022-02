“Adotta una bolletta”: come una donazione al Comune di Varese può fare la differenza per tante famiglie

“In questo momento, stiamo entrando in una nuova fase della pandemia dove si pensa che tutto si risolva con la fine dello stato di emergenza previsto per il 31 marzo. Ma con la fine dell’emergenza, non finiscono i problemi” ha esordito così questa mattina, giovedì 24 febbraio, Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese.

“Varese Aiuta”, questo lo slogan che è stato presentato alla conferenza stampa tenutasi stamattina a Palazzo Estense: un appello alla solidarietà dei varesini, che, con il gesto di una donazione al fondo di mutuo soccorso del Comune, possono sostenere le famiglie colpite da gravi difficoltà economiche derivanti dalla crisi dell’emergenza sanitaria.

“Nel 2020, momento in cui si sono cominciati a vedere i primi risultati del lockdown e della pandemia, abbiamo ricevuto 259 richieste di aiuto da parte di persone mai intercettate prima dai servizi sociali – prosegue Molinari – Di queste, una parte minore aveva un’esigenza di tipo alimentare, mentre 174 avevano bisogno di sostegno economico per pagare bollette e affitto. Nel 2021, il totale di richieste è stato di 261 e di queste ben 215 chiedeva sostegno economico. Il dato più recente, a gennaio, vede 12 richieste di cui 9 di sostegno economico. E parliamo sempre di persone che non hanno mai avuto a che fare con i servizi sociali”.

E conclude: “Adottare una bolletta”, questo significa donare al nostro conto di Mutuo Soccorso, che già in precedenza ha fortemente aiutato la città. In questi due anni, infatti, i nostri concittadini hanno donato più di 150mila euro, che sono già stati utilizzati per pagare affitti, bollette di acqua, luce e gas e altre esigenze di chi, purtroppo, non ce l’avrebbe fatta”.

Per donare è necessario effettuare un bonifico bancario all‘IBAN 05696 10801 000095004X02 intestandolo a Comune di Varese, conto di Mutuo Soccorso e Solidale del Comune di Varese.