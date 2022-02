Agenda21 e i beni culturali del territorio, due appuntamenti a Laveno Mombello

Due appuntamenti da non perdere per scoprire delle chicche del nostro territorio organizzati da Agenda21. Prosegue infatti, il progetto presentato dall’ente, con i comuni e il contributo di Regione Lombardia, per la catalogazione di beni culturali del territorio. Gli incontri, saranno quindi l’occasione per conoscere le modalità di sviluppo del progetto.

Il primo appuntamento è per giovedì 17 febbraio, alle 20 e 30 con la “Conferenza tematica sulla catalogazione dei beni culturali di Agenda21 Laghi. Con l’architetto Anna Paola Fedeli, con Silvia Sanvito e l’assessore di Laveno Mombello Mario Iodice che accompagneranno il pubblico alla scoperta di architetture che in pochi conoscono. (on line- Per partecipare clicca qui: https://meet.goto.com/908354965 – Codice accesso: 908-354-965).

Sabato 19 febbraio, alle 10, appuntamento per un itinerario speciali nel cuore della vecchia Laveno, con possibilità di salita al Forte Castello. Una passeggiata per riempire gli occhi di storia e di bellezza. Per prenotare il proprio posto scrivete a info@agenda21laghi.it.