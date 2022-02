Aggredita e derubata mentre sta per entrare in garage, caccia al rapinatore a Cassano Magnago

Una donna residente a Cassano Magnago è stata rapinata nella serata di martedì 1 febbraio attorno alle 18, in via Sant’Anna. La vittima stava parcheggiando la macchina nel proprio garage quando è stata aggredita e picchiata da un uomo che le ha rubato alcune banconote dal portafoglio.

Secondo la descrizione fornita ai Carabinieri della locale stazione e condivisa anche sui social, l’aggressore sarebbe un ragazzo giovane, alto e magro, di carnagione chiara, che al momento della rapina indossava felpa con cappuccio e bomber di colore scuro.

I militari sono al lavoro per risalire all’identità del responsabile utilizzando anche i filmati delle telecamere presenti in zona e che avrebbero potuto riprendere particolari importanti per l’identificazione.