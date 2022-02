Aiuti alle popolazioni in guerra, nasce Sos Ucraina Varese Italy

Oltre alle manifestazioni di solidarietà, ci sono anche tante iniziative concrete per aiutare il popolo ucraino.

A Varese è nata un’associazione che si occupa di raccogliere beni di prima necessità per la popolazione ucraina e per tutti i civili coinvolti nel conflitto in corso.

Si chiama Sos Ucraina Varese Italy ed è stata creata da Davide Muraro. L’associazione ha il proprio magazzino presso Casaforte in via Laurana 12 a Varese.

Le prime date per la raccolta dei beni sono fissate dal 5 al 13 marzo dalle 8 alle 18 (per altri orari è consigliabile chiamare il numero 3334629895. Il deposito, al momento 20mq di box con altri spazi utilizzabili prossimamente, è videsorvegliato ed aperto solo ed esclusivamente nelle date e negli orari segnalati.

Chi vorrà e potrà donare dovrà preparare scatoloni sigillati (no sacchetti plastica) e riempirli per tipologie di aiuti indicando su i lati delle scatole in lingua italiana una di queste diciture ben visibile:

ALIMENTI (NON DEPERIBILI)

DISPOSITIVI MEDICALI (DI OGNI GENERE)

MEDICINALI (DI OGNI GENERE)

ABBIGLIAMENTO (PULITO)

COPERTE LANA

TENDE DA CAMPEGGIO (ESCLUSIVAMENTE NUOVE)

ATTREZZATURA DA LAVORO (GENERICA)

CANCELLERIA/RADIOLINE FM/TORCE ELETTRICHE

CASCHI

DEFIBRILLATORI

La lista è in continuo aggiornamento a seconda delle richieste che arriveranno. Su sito dell’associazione è possibile anche donare per sostenere le attività e la raccolta.

Contatti : Whatsapp + 39 3334629895

Informazioni generali, tecnico/logistiche info@sosucraina.it

Amministrazione e Segreteria: segreteria@sosucraina.it C/O Casaforte Via Laurana 12 Varese Italy

Contattaci

Indirizzo

Via Laurana 12 Varese IT

21100

Italia

E-mail

info@sosucraina.it

Telefono

+39 3334629895