Al Battistero di Velate tra fotografia e pittura con la mostra “Art for the Global Goals”

Sabato 12 febbraio la stagione espositiva 2022 al Battistero di Velate si arricchisce di un nuovo tassello. Il duo artistico di origini svizzere Eve Carcan, presenta Art for the Global Goals, un progetto che ha dato avvio alla collaborazione tra Patricia Carpani e Claudia Cantoni, con lo scopo di creare un dialogo tra fotografia e pittura. La programmazione prevede una mostra della durata di otto settimane, curata da Carla Tocchetti e dedicata agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, più una serie di eventi approfondimento che associano alle tematiche generali alcune testimonianze di buone prassi locali. La manifestazione invita responsabilità sociale e alla protezione del pianeta, alla riscoperta di una dimensione spirituale, e rientra fra i progetti culturali della Comunità Pastorale MAMI, una della più grandi di Varese.

“Il lavoro di Patricia e Claudia è uno straordinario progetto artistico, basato sull’etica e la collaborazione, esposto per la prima volta a Roma all’Archivio di Stato, e di recente al Fiore di Pietra disegnato da Mario Botta sul Monte Generoso (CH).” Afferma la curatrice Carla Tocchetti. “A Varese la mostra diventa per la prima volta programma culturale e si integra con sette eventi – presentazioni letterarie, conferenze, dibattiti, incontri esperienziali e concerti, tutti ospitati grazie alla Comunità Pastorale Maria Madre Immacolata nella meravigliosa piazza Santo Stefano a Velate, dal Battistero al Teatro Oratorio. Una opportunità unica di incontrarsi, riflettere, condividere, ritrovarsi tutti uniti per il medesimo obiettivo.”

Punto di partenza sono i soggetti fotografici di Patricia rielaborati in modo sperimentale dall’attività grafica e pittorica di Claudia Cantoni e fa riferimento all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: il programma d’azione per le persone e le istituzioni, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, rappresentato dai 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals (SDGs). Gli Obiettivi per lo Sviluppo rappresentano un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. Riguarda tutti: nessuno deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 15.00 al Battistero di Velate si terrà il vernissage a ingresso libero: saranno presenti le Autrici, la Curatrice e i Partners che partecipano ai vari eventi del progetto. La mostra sarà visitabile ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18. Gli eventi di approfondimento saranno ospitati sempre in piazza Santo Stefano a Varese, nel limitrofo Teatro dell’Oratorio, si potrà accedere solo previa prenotazione su EventBrite; gli eventi sono a ingresso gratuito ma viene sollecitato il libero apprezzamento. Vi si accede secondo normative antiCovid vigenti (supergreen pass e mascherina correttamente indossata).

Il primo appuntamento è un evento in collaborazione con Galleria Boragno di Busto Arsizio. Sabato 12 febbraio 2022 al Teatro Oratorio di Velate ore 16, con Mariangela Pira, giornalista di economia e anchorwoman di Skytg24, che presenta il suo libro “Il Mondo Nuovo” (ed. Chiarelettere). Mariangela Pira è una giornalista, anchorwoman e reporter di Skytg 24 Business, ideatrice della rubrica economica #3fattori, diffusa su Linkedin e via podcast. Laureata alla Cattolica in giornalismo, Pira ha al suo attivo numerosi Master a Cambridge e a Oxford, con approfondimenti in economia, filosofia politica, studi cinesi ma anche antropologia, archeologia, storia dell’arte rinascimentale italiana. Ha lavorato con Ansa in Afghanistan, ha gestito la pagina sull’economia cinese per Milano Finanza, coopera con Terre des Hommes. Nel libro, Pira pone delle riflessioni su come è cambiato e come cambierà il mondo dopo il Covid. Istruzione, parità di genere, impresa, sostenibilità, tecnologia: sono queste le sfide chiave per ripartire post Covid. Con il linguaggio chiaro e coinvolgente che l’ha resa un punto di riferimento per la formazione economica, Pira interpella imprenditori, ricercatori, economisti: spiega che, come in un dopoguerra, non possiamo rattoppare falle. Dobbiamo ricostruire avendo però una visione, per capire se la rotta tracciata è quella giusta oppure vada raddrizzata.

Domenica 20 febbraio al Teatro Oratorio di Velate ore 17.00 Federmanager Varese presenta il progetto Mentoring del Gruppo Minerva. Quante donne stanno attraversando un cambiamento a livello professionale, come un passaggio di carriera o un momento di difficoltà, e non sono sicure del modo migliore per affrontarlo? Il Gruppo Minerva Federmanager di Varese ha attivato “Mentoring al femminile – Al fianco delle donne”, un’iniziativa già sperimentata da altri Gruppi Minerva provinciali, nata per essere accanto alle lavoratrici durante momenti di cambiamento e di crescita professionale e in una ottica di parità di genere. Il Mentoring aiuta le professioniste meno esperte a capire tutte le opportunità che possono cogliere per migliorarsi, attraverso l’ascolto e la condivisione. Interviene l’ing. ì Laura Aspesi, che ha ricoperto ruoli tecnici e gestionali in ambito Operations in Gruppi industriali multinazionali e italiani, tra i quali Unilever e Ferrero. In ambito di Diritti Civili e Azioni Sociali, da dicembre 2020 ha assunto la responsabilità di coordinatrice locale di Federmanager Minerva di Varese, il cui obbiettivo è realizzare progetti specifici per valorizzare la Differenza di Genere.

Domenica 13 marzo al Teatro Oratorio di Velate ore 17.00 Maria Cristina Galdabini, master Avatar accreditata, propone una breve introduzione per contestualizzare il metodo Avatar, i cui materiali per la crescita personale, sviluppati dall’americano Harry Palmer psicologo dell’età evolutiva, sono tradotti in 24 lingue e vengono insegnati in 153 paesi in tutto il mondo. Nella presentazione si proporrà una esperienza diretta attraverso una serie di esercizi tratti dai materiali Avatar e in particolare da “Riemergere”, per aprire una finestra sul funzionamento della propria coscienza: “lezioni di vita piuttosto che lezioni di parole”.

Sabato 19 marzo 2022 al Teatro Oratorio di Velate ore 17.00 In concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Acqua, l’architetto Katia Accossato del Politecnico di Milano racconta la Macroazione F dell’accordo quadro per la Salvaguardia e il Risanamento del Lago di Varese , progetto unitario e condiviso per la rigenerazione delle sponde del Lago di Varese. Il progetto dell’AQST, esposto alla 17.ma Mostra di Internazionale di Architettura “How will we live together” alla Biennale di Venezia, vede il coinvolgimento di Varese, più otto comuni rivieraschi e otto comuni confinanti. Al dibattito, aperto al pubblico, partecipa il Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Domenica 27 marzo 2022 al Teatro Oratorio di Velate ore 16.30 Foto Club Varese APS, al suo cinquantesimo anno di attività, in collaborazione con ACLI Arte Spettacolo, presenta sei audiovisivi e multivisioni ispirati alle tematiche della sostenibilità in ambito sociale. I filmati sono racconti per immagini, realizzati da Autori appartenenti al varesotto, e ai territori lombardo e piemontese. Tutti hanno conseguito numerosi importanti riconoscimenti. I temi selezionati sono legati a problematiche che toccano le comunità: migranti, lavoratori, accesso dei diversamente abili allo sport, terza età. Saranno presenti gli Autori.

Domenica 03 aprile 2022 al Teatro Oratorio di Velate ore 17.00 Il Centro Formazione Musicale di Barasso, nello spirito dell’obiettivo 17 per lo sviluppo sostenibile (“Partnership”), organizzerà, in collaborazione con la Scuola primaria Settembrini di Velate, un evento-interazione fra scuola di musica e scuola primaria, esemplificativo del ruolo che la musica può svolgere in ambito educativo, sociale e culturale, sottolineando come l’educazione musicale possa essere promossa a tutti i livelli e a tutte le età.

Varese, Battistero di Velate, Piazza Santo Stefano. Apertura: sabato e domenica, 11-13 e 15-18. Per visite infrasettimanali scrivere a: battisterodivelate@gmail.com