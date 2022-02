Al cinema Lux di Busto Arsizio insieme ai Friday for future per guardare “La crociata”

«Non mi sono mai molto interessato alla raccolta differenziata» ha ammesso l’attore e registra francese Louis Garrel quando nel maggio 2018 lo sceneggiatore Jean-Claude Carrière gli suggerì per la prima volta lo spunto per La crociata e lui lo sentì subito come qualcosa di lontano e poco realistico. Tre mesi dopo, però, un’adolescente svedese aveva appena iniziato uno sciopero per protestare contro l’inerzia dei governi nella lotta ai cambiamenti climatici. Ecco quindi che cominciò a nascere il film: una commedia sulla rivolta giovanile per il clima.

Al Cinema teatro Lux di Busto Arsizio il 19 e 20 febbraio ci sarà l’occasione per guardare il film La crociata e affrontare il tema della crisi climatica con i ragazzi di Friday for future di Varese. È una commedia che guarda al futuro, quello del pianeta ed è stato presentato nella sessione speciale del Festival di Cannes dedicata al clima. L’appuntamento è fissato per due serate sabato 19 febbraio alle 21 e domenica 20 febbraio alle 17. Il biglietto d’ingresso è di 5 euro (ridotto per i bambini). Le prevendita sono disponibili online sul sito www.cineteatrolux.com.

Il film non racconta la storia di Greta Thumberg, che nell’ 20 agosto 2018, allora sconosciuta 15enne di Stoccolma, decise di non andare a scuola fino al 9 settembre, data delle elezioni svedesi con l’obiettivo di chiedere al governo di rispettare gli accordi di Parigi sulle riduzioni delle emissioni di CO2. Immaginate, invece, di essere genitori e che un bel giorno il vostro incantevole figlio di dodici anni abbia venduto diversi oggetti di famiglia preziosi – vestiti, orologi, gioielli – per finanziare un progetto in Africa il cui obiettivo è nientemeno quello di salvare il pianeta: un piano segreto ordito da un gruppo di bambini per fermare il cambiamento climatico. Quale sarebbe la vostra reazione? «Il film La crociata – spiegano gli organizzatori dell’evento – prova a raccontarla e noi proveremo a riviverla con i protagonisti e a discuterne insieme con i ragazzi Friday for future Varese».

Non è certo la prima volta che Fff arriva a Busto Arsizio, i giovani hanno già portato in città tante iniziative tra cui: scioperi per il clima (quello principale, organizzato durante settembre 2019, ha contato la partecipazione di più di mille persone); eventi di divulgazione sul cambiamento climatico durante il periodo pre-COVID e incontri sul cambiamento climatico nelle scuole superiori; la pulizia delle spiagge dei laghi, i dibattiti nei cineforum e le azioni volte al piantare nuovi alberi.