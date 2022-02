Al cinema a Varese e nel Varesotto dal 10 febbraio, aspettando San Valentino

Cosa vedere al cinema? Le sale cinematografiche di Varese e del Varesotto offrono un’ampia scelta e le nuove uscite vedono diverse commedie romantiche, anche in vista di San Valentino.

MARRY ME

Dal 10 febbraio, infatti, si può vedere sul grande schermo Marry Me, l’attesa commedia con Jennifer Lopez e Owen Wilson. Kat Valdez, celebre cantante, sta per sposare il fidanzato Bastian, una rock star, presso il Madison Square Garden. Quando scopre, a pochi minuti dalla cerimonia, che Bastian l’ha tradita, Kat sceglie un uomo a caso dalla folla, il divorziato e timido insegnante di matematica Charlie Gilbert, e lo sposa. Le conseguenze, inaspettate e comiche, non tarderanno ad arrivare.

AFTER LOVE

Sempre di una storia d’amore e delle suo conseguenze, seppur in modo molto diverso, è il film After Love. Film diretto da Aleem Khan, è ambientato a Dover, città portuale del Regno Unito, e racconta la storia di Mary Hussain (joanna Scanlan), una donna convertitasi all’islam, dopo aver sposato suo marito, un uomo musulmano. Quando quest’ultimo muore, però, Mary fa una scoperta eclatante: il suo matrimonio, che credeva felice e sereno, non era così in verità, perché suo marito la tradiva. Applauditissimo dalla critica, il film è nelle sale.

STRINGIMI FORTE

Stringimi forte è un film drammatico. Clarisse se ne va una mattina presto. Non sappiamo dove, non sappiamo perché. Davanti la strada, dietro, a casa, due figli e un marito a cui tocca trovare le parole per spiegarne l’assenza. Marc prepara un’altra colazione e cerca un senso per aiutare i ragazzi a continuare. Lucie col suo piano, Paul con le sue domande. Clarisse guida, vuole vedere il mare mentre immagina i suoi figli crescere e Marc invecchiare. Ma niente è come appare. I dettagli si accumulano con le polaroid e i ricordi, i luoghi e i volti, le melodie e gli oggetti, confusi, riordinati e di nuovo mischiati.

IL DISCORSO PERFETTO

Commedia brillante e romantica è “Il discorso perfetto”. Film francese diretto Laurent Tirard racconta di Adrien un uomo felice, un po’ cinico e burbero forse, ma felice. Finché Sonia, la sua fidanzata, non gli ha chiesto la fatidica “pausa”. Come andrà a finirà? Quale “discorso” dovrà affrontare il protagonista per risolvere la situazione.

SCOMPARTIMENTO N.6

Tra le rassegne d’esse è possibile trovare anche il film “Scompartimento n.6 – In viaggio con il destino”. Per la regia di Juho Kuosmanen, racconta la storia di una giovane finlandese che scappa da una complicata storia d’amore a Mosca salendo su un treno diretto al porto artico di Murmansk. Si ritrova così costretta a condividere il lungo viaggio e un minuscolo vagone letto con un minatore russo. L’inaspettato incontro a bordo sullo scompartimento numero sei porterà i due ad affrontare la verità sul proprio desiderio di contatto umano.

TEKEAWAY

Da segnalare poi, Takeaway di Renzo Carbonera con Carlotta Antonelli, Libero Di Rienzo, Primo Reggiani. Siamo nel 2008, agli albori della grande crisi finanziaria globale. Maria è un’atleta, una marciatrice, l’orgoglio di papà, che vorrebbe vederla coronare un sogno di successo. La mamma, invece, è più scettica, sebbene Johnny, compagno della ragazza, che ha quasi il doppio dei suoi anni, sappia come tenere vivo il sogno di Maria e dei suoi genitori. Per questo motivo Johnny ha il frigo pieno di boccette, avendo aiutato molti giovani con sostanze illegali, nel suo passato da preparatore atletico. Tom è uno di questi e sta cercando Johnny, ritenendolo responsabile del fatto che il doping gli ha rovinato carriera e salute. Ma i piani di vendetta di Tom si infrangono quando lui e Maria iniziano una relazione e i dubbi di lei crescono, come una febbre incontrollabile. La resa dei conti è inevitabile in un ambiente così ristretto, così come nel mondo esterno, scosso da debiti e fallimenti in cui si diffonde un bisogno urgente di nuove speranze.

Nella sala di Filmstudio 90 dove il film è in programma, la pellicola è visibile per tutto il fine settimana e venerdì 11 febbraio verrà presentata dal regista.