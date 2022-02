Al cinema a Varese e nel Varesotto: i film da vedere il 4,5,6 febbraio

In attesa di vedere il film più romantico dell’anno, che non a caso esce durante la settimana di San Valentino, al cinema ci sono diverse pellicole da gustare. Merry Me – Sposami, dicevamo, uscirà il 10 febbraio e vede come protagonisti Jennifer Lopez e Owen Wilson, inutile aggiungere altro. Per il fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 febbraio a Varese e nel Varesotto i film da non perdere sono diverse, tra novità, rassegne e pellicole di successo.

Iniziamo dai più popolari. Ricordiamo che è ancora possibile vedere House of Gucci. Ridley Scott porta sul grande schermo una family di attori che non si può snobbare. Lady Gaga, ovvero la signora Patrizia Reggiani, è accompagnata da nomi Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino.

GLI OCCHI DI TAMMY FAYE

Sul grande schermo segnaliamo, tra le novità, Gli occhi di Tammy Faye. Il film è diretto da Michael Showalter, ed è l’adattamento dell’omonimo documentario di Fenton Bailey e Randy Barbato. Racconta la vera storia di Tammy Faye Bakker (Jessica Chastain) e di suo marito Jim (Andrew Garfield), due predicatori televisivi americani che negli anni 70′ e 80′ ebbero uno straordinario successo.

ALINE E UNA FAMIGLIA VINCENTE

Durante la settimana del Festival di Sanremo si sogna anche al cinema. Nelle sale c’è Aline – La voce dell’amore. Un sorta di biografia immaginaria e alternativa sulla vita della cantante Celine Dion. In regia, la francese Valérie Lemercier.

Will Smith torna al cinema nel film Una famiglia vincente. Film diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams (will Smith), che sin dall’infanzia è stato il loro allenatore. La famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità.

OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE

Passiamo a qualcosa di diverso, sicuramente più tosto e attuale: molte sale ospitano Open Arms – La legge del mare. Diretto da Marcel Barrena, è ambientato nell’autunno del 2015 e racconta la storia di Oscar (Eduard Fernández) e Gerard (Dani Rovira), due bagnini ispanici che, dopo aver visto una foto di un bambino morto affogato nel Mediterraneo cercando di raggiungere l’Europa, decidono di recarsi sull’isola di Lesbo, in Grecia, per offrire il loro aiuto. Una volta giunti sull’isola, i loro occhi si ritrovano di fronte una realtà agghiacciante, che presenta miglia glia di persone che giorno dopo giorno cercano di attraversare il mare con imbarcazioni precarie, rischiando la loro stessa vita pur di riuscire a fuggire da guerre, miseria e altri situazioni drammatiche.

STRINGIMI FORTE E A WHITE, WHITE DAY

Drammatico ed emozionante è Stringimi Forte. Diretto da Mathieu Amalric, racconta la storia di Clarisse (Vicky Krieps), una donna sposata e con due bambini, che una mattina si sveglia con una decisione fissa nella testa: andare via. Da non perdere c’è poi A White, White Day. Un’intrigante storia di vendetta e amore incondizionato che arriva dall’Islanda. Il film, pluripremiato, vede la regia di Hlynur Pálmason e racconta la storia di un poliziotto che non si fermerà davanti a nulla pur di trovare la verità.

Storia, verità e raccontano si intrecciano in Quel Giorno Tu Sarai. Diretto da Kornél Mundruczó, prodotto da Martin Scorsese, il film è uscito in occasione del Giorno della Memoria. Tre generazioni si confrontano con l’eredità della Shoah, dalla nascita miracolosa di Éva in un campo di concentramento fino alla vita quotidiana del nipote Jonas e di sua madre nella Berlino multietnica di oggi.

LA PROGRAMMAZIONE NELLE SALE IN PROVINCIA DI VARESE

I film al cinema sono molti di più, scopri la programmazione delle sale in provincia di Varese.