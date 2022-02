Al Circolone di Legnano l’omaggio a a David Bowie “Back to the stars”

Al Circolone di Legnano, venerdì 11 febbraio, l‘omaggio a David Bowie “Back to the stars”. Una serata oltre il tempo e lo spazio per omaggiare David Bowie, una leggenda della storia e della cultura Pop/Rock mondiale.

La carriera di Bowie verrà ripercorsa attraverso i suoi più grandi successi, i brani scritti per e con altri artisti (Iggy Pop, Lou Reed, Mick Jagger, Tina Turner etc…). Una carrellata di musica e di ospiti, un grande viaggio nel tempo e nello spazio, dagli anni sessanta ad oggi, da “Space Oddity” a “Lazarus”, passando per “StarMan”, “Heroes” e “Let’s Dance”.

BACK TO THE STARS è composto da: Walzer (Voce, chitarra percussioni), Giorgio Baù (Voce, chitarra), Giuseppe Fiori (Basso, voce) Paolo Soffientini (Batteria, voce), Leo Lazz (Tastiere, voce), Debe (Sintetizzatore). Tra gli ospiti della serata: Elton Novara, Alessandro Grazian, Davide Gammon, Stefano Re from Rockin1000, Elena Quarin.

Il concerto inizierà alle ore 22.00. Modalità di ingresso su FB Circolone di Legnano.

Il secondo appuntamento da segnare è il 15 febbraio con “ROBA DA RIDERE! IL CABARET DEL CIRCOLONE”. Sul palco troverete amici comici professionisti e artisti che vogliono sperimentarsi, provare nuovi testi e battute, incuriosirvi, stupirvi, emozionarvi e regalarvi esplosive risate!