Al Maggiore di Verbania lo spettacolo “Il delitto di Via Dell’Orsina”

Continuano gli appuntamenti della nuova stagione culturale al Teatro Maggiore di Verbania, che torna ad essere luogo di condivisione di emozioni, dove poter tornare a ritrovarsi in platea, assistendo fisicamente agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore.

Il nuovo appuntamento di un ricchissimo calendario è previsto per domani, giovedì 10 febbraio alle ore 21.00: sul palco del teatro della “città giardino sul Lago Maggiore” torna la prosa con Massimo Dapporto, Antonello Fassari, Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini, Marco Balbi e lo spettacolo “IL DELITTO DI VIA DELL’ORSINA”- L’affaire De La Rue De Lourcine”, di Eugéne Labiche. Adattamento e regia Andrée Ruth Shammah, musiche Alessandro Nidi, scene Margherita Palli, costumi Nicoletta Ceccolini, luci Camilla Piccioni. Produzione Teatro Franco Parenti/Fondazione Teatro della Toscana

“Un uomo si sveglia e si ritrova uno sconosciuto nel letto, entrambi hanno una gran sete, le mani sporche e le tasche piene di carbone ma non sanno perché, non ricordano niente della notte precedente. Lentamente tentano di ricostruire quanto accaduto, ma l’unica cosa di cui sono certi è di essere stati entrambi ad una festa di ex allievi del liceo.

Di quello che è accaduto quando hanno lasciato il raduno non sanno niente. Da un giornale apprendono che una giovane carbonaia è morta quella notte e tra una serie di malintesi ed equivoci si fa strada la possibilità che i due abbiano commesso quell’efferato omicidio. Una situazione paradossale, un po’ beckettiana, brillantemente costruita da un gigante della drammaturgia come Eugène Marin Labiche. Non è un caso che questo testo sia stato scelto da registi come Patrice Chereau, che l’ha messo in scena nel 1966 in Francia e da Klaus Michael Grüber in Germania. Appena l’ho letto, ho pensato che sarebbe stata una grande sfida, un’opportunità per una regia sorprendente.

Pensando a questi due personaggi, profondamente diversi l’uno dall’altro – uno ricco, nobile, elegante e l’altro rozzo, volgare, proletario che devono confrontarsi con quello che credono di aver fatto – ho pensato subito a Massimo Dapporto e Antonello Fassari, un’accoppiata con cui non ho mai avuto l’occasione di lavorare – e che non ha mai lavorato assieme – ma che credo perfetta per dare vita a questa storia. Io la vivo come una scommessa, come la possibilità di dare vita ad uno spettacolo leggero e divertente ma allo stesso tempo profondo; una riflessione sull’insensatezza e l’assurdità della vita”. Dalle note di regia di Andrée Ruth Shammah

Prelazione abbonamenti (posti non riconfermati)

Da sabato 20 novembre 2021 presso la biglietteria del Teatro dalle 15.30 alle 20.00 sarà possibile acquistare l’abbonamento agli spettacoli di Prosa. Biglietti in vendita (anche on line)

– i biglietti degli spettacoli di prosa e danza saranno in vendita dal 22 novembre 2021

– presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede municipale di Piazza Garibaldi 15 – Pallanza

dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30, presso la biglietteria del Teatro i giorni di apertura per spettacoli

L’INGRESSO A TEATRO È CONSENTITO CON GREEN PASS

È obbligatorio l’uso della mascherina durante gli spettacoli. Diritti di prevendita 1,50 euro (fino a 2 ore prima di ogni evento).