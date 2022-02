Al Miv di Varese un corso gratuito per imparare ad usare i social per fare business

Otto incontri di formazione gratuiti dedicati al mondo del digitale e dei social, aperti a tutti coloro che vogliono capire come utilizzarli in un ottica business. Questo il corso proposto dal Miv, Multisala Impero di Varese (di Via Bernascone). Il primo incontro è previsto per il 21 febbraio, con cadenza settimanale e sarà tenuto da Andrea Albanese, varesino ed esperto di comunicazione e di marketing.

Gli incontri sono aperti a tutti coloro che sono interessati a conoscere come utilizzare i social a livello professionale. Durante le lezioni si potrà capire come aumentare le vendite e attirare i possibili clienti. Come fare business, anche in un’ottica di rilancio del territorio dal punto di vista turistico ad esempio, come usare Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp come uno strumento di lavoro, capace di creare connessioni e portare risultati concreti.

Il primo appuntamento del corso è in programma per il 21 febbraio, dalle 20 e 15 alle 22.15. Seguiranno altri sette incontri a cadenza settimanale. Il primo incontro tratterà il tema “Digitale e social per fare business. Cosa funziona e cosa no e perché”. Seguiranno i seguenti incontri:

Il 28 febbraio lezione dal titolo: “Portare fisicamente clienti in negozio attraverso una strategia digitale e social”

Il 07 marzo “Quanto investire sul digitale e sui social e come misurare i risultati”

Il 14 marzo “Advertising Facebook e Instagram corso rapido. Esempio di come catturare i clienti Svizzeri usando i social”

Il 21 marzo “WhatsApp per vendere e contattare i clienti – esercitazione in tempo reale su come utilizzare WhatsApp per il business”

Il 28 marzo “3 casi reali di successo, interviste live con intervento testimonianza”

Il 04 aprile “Creare e gestire il proprio database di clienti usando i social (Facebook, Instagram, Linkedin, WhatsApp)”

L’11 04 “Linkedin per trovare clienti e vendere – esercitazione in tempo reale”

Per partecipare è richiesto il Green Pass rafforzato. Tutte le informazioni e le iscrizioni al seguente link https://bit.ly/MivFormazioneSocial o Paola Frascaroli al numero 347.2311152.

L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Lombardia, Confesercenti Varese, Università dell’Insubria, Proloco Varese, Comune di Varese.

Scarica la locandina del corso