Al ristorante Al Branca di Luino punto di raccolta a supporto della popolazione Ucraina

I gestori ucraini del ristorante Al Branca a Luino, che si trova presso la Piazza della stazione, iniziano oggi con una prima raccolta generale da indirizzare alla popolazione ucraina, colpita dalla guerra.

Dalle 9:30 di questa mattina, domenica 27 febbraio, alle ore 15:00 e dalle 17:30 alle ore 23:00 sarà possibile recarsi presso il locale per consegnare scatolame di vario genere. In particolare vengono richieste medicine, come tachipirine, cerotti, garze e disinfettanti e, se possibile, coperte, cuscini, vestititi per bambini, pannoloni, pannolini e assorbenti. Lunedì partirà la spedizione a supporto degli ucraini.