Al Teatro Condominio di Gallarate la briosa commedia “Pigiama per sei”

Il pubblico del teatro Condominio ospita “Pigiama per sei”, sabato 19 febbraio, alle 21.00, diretta dal collaudato regista Marco Rampoldi: una briosa commedia che diverte di cui, di questi tempi, si ha un gran bisogno per rialzare come si deve l’asticella dell’umore.

Oltre al popolare cast della briosa commedia (dall’attesissimo Max Pisu al grande Antonio Cornacchione, dalle brave attrici Rita Pelusio, Laura Curino e Roberta Petrozzi alla “rivelazione dell’anno” Rufin Doh Zeyenouin) racconta il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Che diventa un rombo nel momento in cui si scopre che il vecchio amico, invitato dal marito per fungere da alibi durante l’incontro clandestino con l’amante, è a sua volta l’amante della moglie. Ma la figura geometrica diventa un poligono complesso, allorché la cameriera inviata da un’agenzia, complice il destino beffardo che le assegna lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito dall’amico: ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi finché… Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso, a seconda di quali siano le persone presenti nella stanza.

In un crescendo turbinante di equivoci e risate, “PIGIAMA PER SEI” è la tipica strategia perfetta anche nel teatro della vita: lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente per capire come i vari personaggi possano di volta in volta riuscire a trovare soluzioni a situazioni che diventano sempre più intricate, fino all’ennesimo ma definitivo colpo di scena con l’arrivo di un ulteriormente inaspettato (e inquietante) deus ex machina. Il lavoro di Marc Camoletti, noto per aver scritto esilaranti ‘vaudeville moderne’ (genere di prosa teatrale nata in Francia a fine ‘700) portate al successo da grandi interpreti, a partire da quelli cinematografici di Jerry Lewis e Dean Martin). In questo spettacolo, viene supportato al meglio dall’affiatato cast e il pubblico non si risparmia mai, fra risate e applausi. Uno spettacolo lieve, veloce, divertente, che non rinuncia tuttavia allo spaccato senza sconti della vacuità che correva tra le relazioni ufficiali e quelle parallele fuori dalla luce del sole nel pieno di quegli anni ’80 in cui il testo di Marc Camoletti è nato. E che non sembra cambiato, almeno non per tutti fra le pieghe della società dei nostri giorni.

Poltronissima € 28/25 poltrona €25/22 galleria € 20/18

