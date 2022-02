Al Teatro di Varese arrivano Arturo Brachetti, Andrea Pucci e Lo Schiaccianoci

Illusionismo, comicità e il fascino intramontabile della danza classica. La settimana al Teatro di Varese continua con grandi artisti. Giovedì 10 febbraio è in scena Arturo Brachetti, il più grande illusionista del mondo che fa tappa al Teatro di Piazza Repubblica con il suo nuovo spettacolo. Un one man show dal titolo “Solo, the Legend of quick-change” dove porterà uno spettacolo sorprendente, tra illusionismo, magia e mille personaggi.

Attesissimo, è poi il momento di Andrea Pucci che torna a Varese l’11 e il 12 febbraio con due date sold out da tempo. Tornerà il 27 maggio, le prevendite sono aperte. Sul palcoscenico il suo nuovo one-man show che ripercorrerà fuori dagli schemi teatrali gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala , il tutto accompagnato dalla Zurawski live band.

Domenica 13, alle 17, è il momento della danza classica con Lo Schiaccianoci. Balletto fantastico in due atti su musica di P. I. Čajkovskij, liberamente ispirato al racconto di E. T. A Hoffmann. La coreografia è di Federico Veratti, scenografie Marco Pesta, ideazione Carlo Pesta. L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi sempre in stile conducono immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio nulla toglie alla magia della storia originale poiché in questo Schiaccianoci c’è tutto quanto il pubblico si aspetta. Creato da due giovani è infatti un balletto brillante e ricco di verve realizzato con gli occhi e il gusto di oggi.

Per informazioni, acquisto dei biglietti e altro: www.teatrodivarese.it