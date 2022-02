Al Nuovo di Varese una band varesina d’eccellenza per l’omaggio a Stevie Wonder

Una formazione musicale d’eccellenza e tutta varesina per l’omaggio a Stevie Wonder in programma per la sera di giovedì 3 marzo, alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39). Una serata organizzata da Filmstudio 90 nell’ambito di Re-Live, la rassegna curata dai direttori artistici Giulio Rossini e Serena Nardi che ha l’intento di coinvolgere diverse realtà del territorio e mettere in mostra, appunto, i tanti talenti del nostro territorio, le diverse forme d’arte e di linguaggio. Il mese di marzo si apre dunque con un appuntamento dedicato alla leggenda della musica: Stevie Wonder.

Sul palco ci saranno il chitarrista Luca Pedroni, Marco Mengoni alla batteria, Francesca Morandi al basso, Luca Fraula alle tastiere e la splendida voce di Dorotea Mele. I musicisti presenteranno il celebre album “Songs in the key of life”. Pubblicato nel 1976, il disco raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard per 14 settimane negli Stati Uniti, fu un successo mondiale e vinse il Grammy Award come album dell’anno. Ora sarà possibile ascoltarlo dal vivo grazie alla passione e all’impegno di musicisti di grande professionalità. La band varesina negli ultimi anni ha lavorato alla Rai e La7, anche accompagnando artisti italiani e internazionali, come Ian Paice (Deep Purple), Derrick McKenzie (Jamiroquai), Francesco Baccini, Enrico Ruggeri, Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Davide Van de Sfroos, Nomadi.

-Intero € 12,00

– Ridotto Filmstudio 90, Arci, over 65 € 10,00

– Rid. giovani under 25 € 5,00

Per info e contatti: tel. 0332.237325 tel. 0332.830053 – segreteria@filmstudio90.it – www.fi lmstudio90.it.

