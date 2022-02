Al via la privatizzazione di “Ita Airways”

È ormai ai nastri di partenza la procedura di privatizzazione di Ita Airways, la “nuova Alitalia“.

Il Consiglio dei Ministri ha avviato il processo di vendita, come ha spiegato in conferenza stampa il ministro dell’Economia e Finanze Daniele Franco: il Dpcm «dovrebbe avviare il processo di ricerca di un partner per Ita», usando le usuali procedure, vale a dire «offerta pubblica o vendita diretta».

Il governo prevede «che in una prima fase il MEF mantenga una quota minoritaria, quota che potrò essere venduta in fase successiva», andando dunque verso una completa privatizzazione della compagnia, che oggi veste una livrea azzurra.

La compagnia ha ancora un profilo piuttosto fragile: tra il 15 ottobre e il 31 dicembre ha registrato 86 milioni di euro di ricavi, con un EBIT (il reddito operativo aziendale) in perdita di 170 milioni di euro nell’arco due mesi e mezzo.

La definizione delle procedure è stata resa più concreta dopo che il 24 gennaio il gruppo svizzero MSC (noto per le crociere, ma che in realtà ha il suo core business nel trasporto cargo via nave) e la compagnia aerea tedesca Lufthansa hanno espresso il loro interesse per l’acquisizione della compagnia.

SFin qui i termini economici della proposta di acquisto non sono state comunicati.

Oggi il quotidiano La Repubblica ha scritto anche di un interesse della compagnia americana Delta Airlines, partner in Europa di Klm-Air France.