Al via i lavori al sottopasso ferroviario di via IV Novembre a Tradate, dureranno sei mesi

Hanno preso il via a Tradate i lavori di manutenzione straordinaria del sottopasso ferroviario di via IV Novembre che saranno effettuati da parte della società Ferrovie Nord Milano per una durata presunta di 6 mesi.

L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione del sottopasso e e rende necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale nell’area in prossimità del cantiere.

Per questo la Polizia locale ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura al traffico del tratto di strada interessato per tutta la durata dei lavori, fino al 25 agosto 2022.

Qui il testo dell’ordinanza

Eventuali necessità di carico/scarico verranno consentite previo accordo con l’impresa esecutrice compatibilmente all’andamento dei lavori.

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare l’Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici – allo 0331 826846/852 oppure all’indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.tradate.va.it