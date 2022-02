Al via i lavori per la centrale a gas naturale nel polo chimico di Castellanza

Sono iniziati i lavori di realizzazione della centrale a gas naturale all’interno del polo chimico di Castellanza. Un’enorme gru, visibile anche da lontano, svetta da questa mattina in mezzo ai capannoni che si affacciano sul Sempione. L’impianto che sarà installato a Castellanza prevederà un totale di 22 motori a gas, progettati per rispettare le più stringenti normative ambientali stabilite dall’Unione Europea.

Questi motori, che svilupperanno una potenza di 148 Mw, andranno ad alimentare la centrale di Metaenergia interna al polo chimico. La centrale, a sua volta, andrà ad alimentare le aziende ancora attive nella grande area industriale e quelle che verranno in un prossimo futuro in base a quanto previsto dal piano attuativo approvato dal Comune di Olgiate Olona e dalla variante di Pgt votata da quello di Castellanza. Il costo complessivo dell’impianto (come da cartellonistica posta all’ingresso del Polo) è di 42 milioni di euro.