Laveno Mombello avrà il Consiglio Comunale dei Giovani, una serata per spiegare modalità ed elezioni

Le locandine colorate sono già state appese per le strade del paese, mentre giovedì sera è previsto un incontro informativo, dedicato a tutti i giovani interessati. L’amministrazione comunale di Laveno Mombello procede spedita verso la realizzazione del Consiglio Comunale dei Giovani. Ovvero, la costituzione di un gruppo di ragazzi e ragazze, tra i 15 e i 25 anni, da includere nella vita amministrativa del paese, con progetti, iniziative e molto altro. Giovedì 24 febbraio, alle 20 e 30 si terrà dunque un incontro per spiegare il progetto e le modalità di presentazione delle liste e svolgimento delle elezioni che si terranno poi in primavera (foto di Ulisse Piana).

L’evento sarà trasmesso in live straming alla pagina Youtube del Comune di Laveno Mombello raggiungibile al seguente link:

Il regolamento con tutte le informazioni è stato pubblicato sul sito del comune. Il progetto prevede l’elezione di 11 membri effettivi che aiuteranno l’amministrazione nel realizzare progetti relativi alle politiche ambientali, allo sport, alla cultura, al volontariato, all’integrazione o la prevenzione delle dipendenze. A sua volta, il Comune potrà richiedere un parere preventivo, non vincolante, sugli atti che interesseranno direttamente i ragazzi lavenesi. Il Consiglio Comunale dei Giovani è un progetto che l’attuale amministrazione ha auspicato fin dalla campagna elettorale e ora diventerà realtà.