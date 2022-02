Albi illustrati che parlano d’amore, d’arte e di poesia

Oggi parliamo d’amore! Due albi illustrati per tutti: per i piccoli ma anche per adulti.

Ti ricordi ancora

Il primo è edito dalle Terre di Mezzo: Ti ricordi ancora è adatto anche per i nonni che si amano ancora.

Il ricordo di una vita insieme senza paura di vivere avventure.

Bellissimo e dolce.

Ti ricordi ancora

di Zoran Drvenkar e Jutta Bauer

Terre di mezzo editore – € 15

Che meraviglia

Il secondo è di Errekappa edizioni. Le autrici sono Tamara Sanguinetto e Gaia Nasi e con Che meraviglia ci raccontano le opere di artisti famosi con 17 filastrocche.

Un albo illustrato appena uscito, poetico e istruttivo.