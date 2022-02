Alla Galleria Punto sull’Arte 4 artiste puntano lo sguardo sull’infanzia e sul gioco

Dopo aver esposto le sue sculture a Dubai, Taiwan e in alcune tra le città europee culturalmente più dinamiche, Lene Kilde approda, per la prima volta, in Italia da PUNTO SULL’ARTE a Varese. Insieme a lei 3 volti noti della galleria varesina: Claudia Giraudo, Sabrina Milazzo e Valeria Vaccaro.

Un poker di artiste che vuole puntare lo sguardo sull’infanzia, sul gioco e su quelli che sono a tutti gli effetti gli attrezzi di lavoro di un bambino, quelli con cui lui costruisce la propria identità.

Il nuovo appuntamento alla Galleria PUNTO SULL’ARTE è sabato 12 febbraio dalle 17 alle 19 – nella sede di viale Sant’Antonio 59/61 a Varese (Casbeno) – per il vernissage della mostra FUN 4 KIDS. Tutte le artiste saranno presenti in Galleria in occasione del vernissage e alle ore 18 la curatrice della mostra Alessandra Redaelli presenterà al pubblico, con una speciale “visita guidata” l’essenza della mostra e le poetiche delle 4 protagoniste.

Gli oli su tela di Sabrina Milazzo, dove i personaggi Disney sembrano liquefarsi su sfondi infiammati in una sorta di transito tra l’età dell’innocenza e quella della consapevolezza, si affiancano ai dipinti di Claudia Giraudo, ai suoi personaggi leggeri, un po’ fatati, spesso impegnati in un misterioso colloquio con il loro animale guida. Le sculture in marmo di Valeria Vaccaro incantano e traggono in inganno. Anche qui i protagonisti sono giocattoli ormai entrati nella storia, come il Pinocchio snodabile e le matite colorate con cui i bambini disegnano i loro sogni. Infine, per la scultrice Lene Kilde, che realizza opere in maglia metallica e calcestruzzo, affascinanti per il contrasto tra le parti visibili e quelle invisibili, il giocattolo non è il protagonista della storia, ma un accessorio nelle mani di un bambino che lei racconta per dettagli.

Al primo piano della galleria di viale Sant’Antonio, 59/61 sono esposte come di consueto opere rappresentative degli artisti della Galleria, tra cui Annalù, Alex Pinna, Jernej Forbici, Matteo Pugliese, Ciro Palumbo e tanti altri, mentre nella seconda sede di via San Martino della Battaglia nel centro storico pedonale della città, fino al 19 febbraio è visitabile una esposizione personale di 18 opere del pittore cileno Federico Infante.

L’evento è realizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza vigenti e pertanto, durante il vernissage della mostra sabato 12 febbraio, sarà necessario esibire all’ingresso il Super Green Pass.

FUN 4 KIDS

Claudia GIRAUDO, Lene KILDE, Sabrina MILAZZO, Valeria VACCARO

12 Febbraio – 26 Marzo 2022

Vernissage: SABATO 12 FEBBRAIO, dalle 17 alle 19

