All’asilo di Somma si accende l’attenzione all’ambiente

Alla scuola dell’infanzia “Polvere di stelle” di Somma Lombardo si accende – nel vero senso della parola – l’attenzione all’ambiente, con una lezione per toccare per mano i concetti di sostenibilità ed energie rinnovabili. Come? Con una grande lampadina accesa – per l’appunto – dai bambini attraverso una speciale bicicletta.

La particolare attività è stata proposta in occasione della Giornata internazionale del risparmio energetico 2022: le insegnanti Letizia e Adriana della con i loro bambini hanno organizzato la pedalata del “M’illumino di meno”.

Il tema del risparmio energetico e dell’educazione allo sviluppo sostenibile rientra anche nelle iniziative previste dal Piano per l’educazione alla sostenibilità, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, a sostegno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

«Nella nostra scuola cerchiamo di sensibilizzare i bambini fin dal principio del loro percorso scolastico, ad esempio abbiamo promosso l’utilizzo di borracce in alluminio in sostituzione alle bottiglie e bicchieri di plastica monouso, così facendo possiamo, nel nostro piccolo, limitare la produzione di rifiuti».

«L’obiettivo del nostro progetto, lungo un intero anno scolastico, è quello di fare avvicinare i nostri piccoli al rispetto dell’ambiente anche nelle attività quotidiane attraverso ad esempio, il riciclo creativo, la raccolta differenziata, gite nel verde, maggiore attenzione ad evitare gli sprechi di cibo, acqua ed energia».

«Quale occasione migliore se non quella di oggi 18 febbraio Giornata internazionale del risparmio energetico, per mostrare attraverso una vera e propria esperienza concreta il concetto di “ENERGIA”, concetto che per i bambini può essere molto difficile da comprendere, per questo proveremo a creare noi stessi energia pedalando! I volontari dell’associazione Prosomma di Somma Lombardo, che sono sempre attenti alle esigenze dei più piccoli sul nostro territorio, ci hanno consegnato una bicicletta speciale realizzata interamente da loro per provare a creare energia pedalando!»

Educare al rispetto darà modo ai bimbi di oggi di essere adulti migliori domani.