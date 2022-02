All’università dell’Insubria al via il quarto corso per mediatori immobiliari

A partire da venerdì 4 marzo prenderà il via all’Università dell’Insubria il quarto corso corso di alta formazione per mediatori immobiliari già abilitati. Le iscrizioni saranno aperte fino al 28 febbraio. Al termine del corso sarà consegnato dell’attestato di partecipazione rilasciato dall’Università degli Studi dell’Insubria di Varese che organizza con Fimaa il corso. L’iscrizione a Fimaa Varese ti darà modo di partecipare al corso con una quota di partecipazione agevolata.

«È un corso che nasce dalla collaborazione con il professor Fabio Minazzi – spiega Dino Vanetti vice presidente di Fimaa -. La professione di mediatore immobiliare è complessa: richiede etica, senso di responsabilità e conoscenza di più materie. Siamo partiti dalla consapevolezza che è importante spiegare “come fare” e non solo “cosa fare”. C’è la volontà di insegnare a fare bene le cose perché stiamo parlando della casa, uno dei beni più importanti nella vita di ognuno di noi».

In questi anni oltre cento mediatori hanno partecipato al corso. Un risultato importante se si considera che solo Fimaa ha 350 iscritti. Tra i docenti: avvocati, ingegneri e tutte quelle figure che entrano in gioco nella compravendita immobiliare. Oggi sono sempre di più i mediatori immobiliari con una laurea in tasca. «Il nostro è un lavoro socialmente importante e dunque non ci può essere spazio per l’improvvisazione» conclude Vanetti.

Per info e iscrizioni al corso rivolgersi a Pierangelo Brotto (0332 342222-210 email: fimaa@confcommerciouniascom.it)