Altra beffa per la Pro Patria: il Legnago agguanta il pareggio nel finale

Questa stagione Pro Patria fa rima con beffa. Due parole che in realtà formano una rima tutt’altro che ricca, sia dal punto di vista morfologico che semantico. La rima, al contrario, è poverissima, come il bottino portato a casa questa sera contro il Legnago ultimo in classifica: appena un punticino. (Foto Roberta Corradin)

Ancora una volta a pochi minuti dalla fine del match ai tigrotti di Busto Arsizio non resta che ingoiare un boccone amarissimo come il gol di Contini, che al 87’ è riuscito ad agguantare grazie a un colpo da biliardo il pareggio per il Legnago dopo il vantaggio di Piu nel recupero del primo tempo.

Una zampata degna di nota, quella numero 27 bustocco, nata da un colpo di tacco volante di Stanzani. La rete, tuttavia, non ha permesso alla Pro Patria di portare a casa il massimo risultato, quello che serviva per provare a disiscriversi il prima possibile dalla bagarre salvezza. A tradire i tigrotti, per la seconda volta di fila, uno sfortunato Molinari, autore mercoledì del (al quanto dubbio) fallo contro la Juventus e oggi di una svirgolata col piede macino che di fatto si è rivelata una sorta di assist indiretto per l’attaccante in prestito dal Cagliari.

Nel mondo dell’algebra e della matematica, un punto vale sempre un punto. È vero, ma se quello di domenica scorsa a Bolzano contro la capolista Sudtirol, caduta oggi per la prima volta a Piacenza, aveva dato segnali di compattezza, questa sera, in casa e contro l’ultima della classa, ha mostrato ancora una volta la fragilità emotiva della squadra, recuperata ancora una volta a pochi minuti dal triplice fischio.

