Ambulante nel centro storico di Gallarate denunciato dalla Polizia Locale

Ripartono i controlli della Polizia Locale di Gallarate sul commercio itinerante, vale a dire i controlli ai venditori stranieri per strada: nel centro storico gli agenti hanno individuato un ambulante non autorizzato e che non risultava in regola con il permesso di soggiorno.

Si tratta di un trentenne cittadino del Senegal, che è stato “sorpreso” in Zona a Traffico Limitato, il cosiddetto centro pedonale, dove vigono anche regole specifiche per il commercio ambulante: alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga, ma dopo un breve inseguimento è stato fermato.

Effettuate le verifiche commerciali di rito, l’uomo è risultato privo di licenza per la vendita itinerante e è stato multato per un valore di 1000 euro. La merce, oltre 150 articoli di bigiotteria, è stata posta sotto sequestro ed il responsabile condotto presso gli Uffici del Comando.

L’uomo era privo di documenti ed è stato quindi accompagnato alla caserma dei Carabinieri: sottoposto a fotosegnalamento, è risultato privo di permesso di soggiorno e pertanto irregolare. L’uomo nel corso delle procedure di identificazione ha ammesso di essere arrivato solo da poche settimane e di vivere nella vicina provincia di Novara.

Al termine degli accertamenti il trentenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per immigrazione clandestina. Sul conto dello stesso sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale.

L’attività di controllo degli stranieri è stata condotta anche in altre aree della città, in particolare nel rione di Crenna dove, in Piazza Repubblica, sono state controllate ed identificate altre quattro persone, straniere, tutte risultate in regola con il permesso di soggiorno.

«Questo è solo il primo episodio di una serie» dice l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso. «Infatti La Polizia Locale proseguirà anche nei prossimi giorni azioni di contrasto al commercio abusivo ed intensificherà i controlli nelle aree della città ove maggiori sono le segnalazioni di soggetti dediti alla vendita non autorizzata, a tutela del commercio e della legalità».