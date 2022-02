Ancora corse autobus saltate a Gallarate. “Porto i figli a scuola in auto”

Resta problematica la situazione sugli autobus del servizio urbano di Gallarate: Amsc ha previsto altre cancellazione anche per le giornate del 23 e 24 febbraio, in conseguenza della situazione di agitazione del personale e delle assenze per malattia e quarantena.

Nella giornata del 23 non sono state effettuate le corse “bis” (per studenti) in partenza dai popolosi quartieri di Moriggia e Azalee, mentre all’ora di rientro è saltata la corsa delle 13.08.

Per la giornata di giovedì 24 è già prevista la cancellazione della corsa del mattino da Moriggia e quella delle 13.40 di rientro dall’Istituto Gerolamo Cardano.

Va precisata una cosa: la scelta di Amsc è di sopprimere le corse “bis” che, per definizione, sono aggiuntive a quelle ordinarie. Le corse soppresse vengono scelte sulla base di altre corse disponibili sugli stessi percorsi o in zone adiacenti. Resta il problema del carico di persone sull’autobus: se salta la corsa bis, non sempre una sola vettura basta a caricare.

L’irregolarità del servizio è ovviamente un problema: «Dopo che i miei figli sono rimasti a piedi per tre volte… ci siamo organizzati per portarli in auto, anche se si perde più tempo … e loro devono arrivare prestissimo a scuola» ci racconta una lettrice la cui famiglia ha “gettato la spugna” dopo questi ultimi complicati mesi (e che per fortuna ha due figli nello stesso istituto).

Interrogazione sui disservizi Amsc

Nel frattempo sul tema torna a farsi sentire il consigliere comunale Massimo Gnocchi, che già nell’ultimo consiglio comunale aveva raccomandato attenzione al problema, citando in particolare l’interruzione del servizio ai licei. «Inaccettabile non garantire un servizio ovvero sostanzialmente affermare che le famiglie dovranno pensare a provvedere da sé», aveva detto in una successiva interrogazione

Gnocchi fa oggi notare che l’amministratore unico di Amsc Maurizio Zenoni aveva comunicato il 9 febbraio che «le maggiori criticità risultano essere rientrate». Mentre il problema rimane presente ed è anche evidente lo stato di attrito interno all’azienda (lunedì prossimo il prossimo incontro sindacale).

Alla base rimane la carenza di personale a cui Amsc vuole rispondere con chiamata di personale in somministrazione: almeno una unità aggiuntiva – un autista in più – dovrebbe arrivare «a breve», ha detto l’assessore Corrado Canziani, dopo l’ultima verifica presso Amsc (che è società controllata dal Comune). Va ricordato che l’organico dell’azienda non è particolarmente ampio- ventuno autisti, compreso il responsabile del servizio che ha anche altre incombenze – e quindi l’aggiunta anche solo di un autista dovrebbe consentire di “tappare” alcune falle nella erogazione delle corse.

Altro fronte è quello delle condizioni di sicurezza del personale, tema che non riguarda solo Amsc ma anche Stie.