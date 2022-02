Aperte le iscrizioni al concorso dei cortometraggi per il Busto Arsizio Film Festival

Dopo due anni di edizioni speciali svoltesi in autunno, il BA Film Festival torna alla sua originaria collocazione primaverile, e quest’anno, per l’edizione numero 20, sarà in calendario dal 2 al 9 aprile. In vista della nuova edizione della manifestazione, sono aperte le iscrizioni al concorso “BAFF in CORTO”.

Il contest, giunto alla sesta edizione, è riservato a cortometraggi di finzione, di animazione o documentari, di qualunque genere cinematografico, realizzati nel 2020 o nel 2021, della durata massima di quindici minuti (inclusi i titoli di coda). Qualora non in lingua italiana, i cortometraggi dovranno essere sottotitolati.

La direzione artistica del BA Film Festival selezionerà le migliori tra tutte le opere pervenute. Successivamente una giuria composta dagli studenti dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, coordinati dai docenti, e presieduta da un personaggio del mondo del cinema o dell’audiovisivo – nelle scorse edizioni Carla Signoris, Veronica Pivetti, Cristina Donadio e Luciano Sovena – visionerà i corti finalisti e assegnerà la targa BAFF 2022 – Miglior cortometraggio.

Quest’anno il vincitore, che verrà invitato al festival per ricevere il premio, avrà un ulteriore riconoscimento: potrà contare sulla consulenza di un docente dell’Istituto Antonioni, scegliendo tra sceneggiatura, regia, fotografia, produzione, post-produzione, per il sua prossimo lavoro.

Informazioni e regolamento del concorso sono pubblicati sul sito del BA Film Festival, alla pagina Baff in corto 2022 – B. A. Film Festival. I cortometraggi devono essere inviati tramite la piattaforma FilmFreeway, accedendo al link https://filmfreeway.com/BAFilmFestival-BAFF. La quota di iscrizione è € 5,00. Il termine ultimo per la partecipazione è il 12 marzo 2022.