Aperte le iscrizioni alla EcoRun di Varese, ecco tutte le gare e tutti i percorsi

EcoRun “scalda i motori”. Si sono aperte le iscrizioni alle gare di quello che sarà l’evento sportivo dell’anno per Varese. La corsa sarà protagonista del weekend di sabato 9 e domenica 10 aprile e l’obiettivo è quello di attrarre in città non solo runner di livello ma anche amatori della corsa, famiglie, giovani.

Ora è possibile iscriversi, con la quota più bassa, alle corse non competitive e a quelle competitive, cifra bloccata fino al 15 febbraio

Sul sito completamente rinnovato www.ecorunvarese.it è possibile scoprire i percorsi e i prezzi delle gare destinate a runner professionisti, ma anche amatoriali, famiglie, amici, bambini, animali a quattro zampe.

Ed ecco qui le corse non competitive

10K

Il percorso

Dalla partenza davanti al palazzo comunale in via Sacco, ci si dirige verso Piazza Monte Grappa per poi tornare sui propri passi in direzione del quartiere di Casbeno e di Villa Recalcati, correndo quindi in direzione dei saliscendi all’interno dei Giardini Estensi e giungendo così davanti alla bellissima Villa Mirabello. Passando quindi per Piazza della Motta, si punta alla seconda parte del percorso nelle vie del centro storico, verso il ristoro intermedio predisposto nel viale alberato di Via Dandolo. Il passaggio attraverso Pizza San Vittore, ai piedi del campanile del Bernascone, e C.so Matteotti, “salotto buono” della città, anticipano la lunga salita di viale Aguggiari, che conduce al parco di Villa Mylius. Entrati, si incontra sulla destra il Parco Gioia, 1° parco giochi inclusivo di Varese, per poi proseguire all’interno e scendere verso il traguardo situato in Piazza Monte Grappa, in prossimità dello Sport Village.

5K

Il percorso

Dalla partenza davanti al palazzo comunale, ci si dirige verso Piazza Monte Grappa per poi tornare sui propri passi e percorrere via Sacco in direzione del quartiere di Casbeno e di Villa Recalcati. Da qui si riparte in direzione delle piscine comunali, di via Copelli e ci si immette sui saliscendi all’interno dei Giardini Estensi, fino a giungere al traguardo, situato davanti alla storica e bellissima Villa Mirabello.

20K FIDAL Regionale

Il percorso

Dalla partenza davanti al palazzo comunale in via Sacco, ci si dirige verso Piazza Monte Grappa per poi tornare sui propri passi e proseguire dritti lungo via Sanvito, alla fine della quale troverete il Parco Mantegazza e Villa Baragiola. Dopo il primo punto di ristoro in via Astico, passando attraverso via Saffi si arriva allo stadio Franco Ossola e al palazzetto Enerxenia Arena. Da qui si risale fino al Palaghiaccio, finendo a costeggiare l’ippodromo e il Centro Gulliver. Passato il secondo punto di ristoro in viale Valganna, si passa per il quartiere di Biumo inferiore e si procede verso sud, in direzione del terzo punto di ristoro davanti al campus universitario “Insubria”. Risalendo per viale Borri, si prende l’incrocio che vira verso il viale alberato di via Dandolo, per poi attraversare Piazza San Vittore e C.so Matteotti, “salotto buono” della città, ultimo tratto prima dell’arrivo in Piazza Monte Grappa

10K FIDAL Nazionale

Il percorso

Dalla partenza davanti al palazzo comunale in via Sacco, ci si dirige verso Piazza Monte Grappa per poi tornare sui propri passi in direzione del quartiere di Casbeno e di Villa Recalcati, correndo quindi in direzione dei saliscendi all’interno dei Giardini Estensi e giungendo così davanti alla bellissima Villa Mirabello. Passando quindi per Piazza della Motta, si punta alla seconda parte del percorso nelle vie del centro storico, verso il ristoro intermedio predisposto nel viale alberato di Via Dandolo. Il passaggio attraverso Piazza San Vittore, ai piedi del campanile del Bernascone, e C.so Matteotti, “salotto buono” della città, anticipano la lunga salita di viale Aguggiari, che conduce al parco di Villa Mylius. Entrati, si incontra sulla destra il Parco Gioia, 1° parco giochi inclusivo di Varese, per poi proseguire all’interno e scendere verso il traguardo situato in P.zza Monte Grappa, in prossimità dello Sport Village.

